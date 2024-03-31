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У Грузії знайшли тіло чоловіка, що потрапив у лавину кілька днів тому

Новини — Неділя, 31 березня 2024, 17:38 — Марія Ємець

Біля гірськолижного курорту в грузинському Бакуріані знайшли тіло чоловіка, який в четвер потрапив у лавину.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Лавина зійшла вдень 28 березня в районі гірськолижного курорту Бакуріані, що у центрі країни. Під неї потрапила група з п’яти осіб, чотирьом вдалось врятуватися. 

Служба з управління надзвичайними ситуаціями повідомила, що на четвертий день пошуків тіло зниклого чоловіка знайшли.

У пошуковій операції брали участь близько 200 рятувальників зі службовими собаками та військові, використовувалися безпілотники та гелікоптер прикордонників. 

 

Нагадаємо, у горах в Швейцарії на початку березня загинула група з шістьох лижників. 

У Польщі цього тижня під час гірських навчань внаслідок сходження лавини загинув спецпризначенець.

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