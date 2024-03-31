В Грузии нашли тело мужчины, попавшего в лавину несколько дней назад

Возле горнолыжного курорта в грузинском Бакуриани нашли тело мужчины, который в четверг попал в лавину.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Лавина сошла днем 28 марта в районе горнолыжного курорта Бакуриани, что в центре страны. Под нее попала группа из пяти человек, четырем удалось спастись.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями сообщила, что на четвертый день поисков тело пропавшего мужчины нашли.

В поисковой операции принимали участие около 200 спасателей со служебными собаками и военные, использовались беспилотники и вертолет пограничников.

Напомним, в горах в Швейцарии в начале марта погибла группа из шести лыжников.

В Польше на этой неделе во время горных учений в результате схода лавины погиб спецназовец.