Балтійські посли у Британії закликали НАТО рішучіше готуватись до протистояння Росії

Посли держав Балтії у Сполученому Королівстві опублікували спільну колонку, у якій закликають Північноатлантичний альянс проявити більше рішучості у реагуванні на виклики, які створює Росія, та висловилися за чітку перспективу членства для України.

Як повідомляє "Європейська правда", колонка вийшла цими вихідними у The Telegraph, її співавторами є посол Естонії Віл’яр Лубі, посол Латвії Евіта Бурмістре та тимчасова повірена Литви Ліна Зігмантайте.

Посли констатують, що на 20-ту річницю вступу їхніх країн у НАТО Латвія, Литва та Естонія у "парадоксальній" ситуації, тому що, з одного боку, ніколи у своїй історії не мали кращих безпекових гарантій, але й давно не відчували настільки реальної загрози, як тепер, на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Вони нагадують про внесок, які три країни зробили за ці 20 років у зміцнення власної обороноздатності і посилення безпеки Альянсу, згадавши у тому числі, що інвестують в оборону понад 2% ВВП та є лідерами за обсягами наданої Україні військової допомоги відносно розмірів своєї економіки.

"НАТО став сильнішим, але зросли й амбіції наших супротивників. Росія – найбільша загроза для євроатлантичнїо безпеки, тож не можна допустити перемоги Росії у війні проти України", – наголошують вони.

Посли заявили, що їхні столиці хотіли би якнайшвидшого вступу України в НАТО – не лише задля самої України, а й тому, що це буде в інтересах Альянсу. "Як загартований у боях союзник, Україна зробить дуже вагомий внесок у нашу безпеку. Чіткий шлях до членства України має бути пріоритетом на саміті у Вашингтоні цього літа", – закликають вони.

Також посли закликали абсолютно серйозно оцінювати ризики у разі нападу Росії на їхні держави.

"Ми погоджуємося з оцінками розвідки, що гострий стратегічний виклик нашій обороні та стримуванню може настати менш ніж через три роки, можливо й швидше. З нашим розташуванням на східному узбережжі Балтійського моря у нас мало природних бар’єрів, і нам немає куди відступати", – наголошують керівники дипмісій, додаючи, що загрозу становлять і гібридні атаки різного штибу.

"Ми і наші союзники маємо бути готові реагувати швидко, переконливо та ефективно на усі види загроз. А для цього нам потрібні ще швидші процеси прийняття рішень у НАТО та інших форматах. Також потрібно, щоб усі члени НАТО інвестували у свої сили й озброєння, щоб нові оборонні плани Альянсу стали реальністю", – наголошують вони.

"Політика стримування Росії – це не один з варіантів, це необхідність. Настав час, щоб Альянс був проактивним у створенні стратегічних дилем для Росії. Ми, прикордонні держави, підвищуємо рівень своєї гри, ми готові захищати кожен клаптик своєї землі і кожну людину. НАТО має чинити так само. НАТО потребує сильного лідерства, і важливо, щоб сильну позицію у цьому контексті проявило також Сполучене Королівство", – підсумовують вони.

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що ознак планів Росії нападати на когось з країн Альянсу поки немає.

Також Бауер висловив думку, що країни Альянсу підготовлені до потенційного прямого зіткнення з Росією.

Президент Польщі допускає, що Росія може накопичити достатній потенціал для нападу на своїх сусідів-членів НАТО вже у 2026-27 роках.