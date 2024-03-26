Лукашенко із собакою в руках пригрозився загарбати частину Литви та Польщі

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко обговорив можливий напад на Сувалкський коридор – розташовану між Білоруссю та Калінінградською областю РФ ділянку території Литви й Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", фрагмент розмови Лукашенка й командувача Північно-Західного оперативного командування Александра Науменка виклав білоруський провладний Telegram-канал "Пул Первого".

На відео білоруський диктатор – який весь час тримає білого шпіца – цікавиться у військових шириною Сувалкського коридору, про який "весь час вони (ймовірно, мається на увазі Литва. – Ред.) варнякають".

Фото: скриншот

"Даремно вони себе так поводять. Але зараз тобі доведеться протистояти балтійським республікам… І частину Польщі ти прихоплюєш", – сказав Лукашенко, дізнавшись ширину коридору (42 кілометри по прямій).

Далі самопроголошений президент Білорусі цікавиться у військового командувача, чи зможе він утримати цю територію "своїми військами". Науменко запевняє, що "всі дії сплановані, питання бойової готовності відпрацьовуються, особовий склад готується".

Як відомо, "перешийок" між основною частиною РФ та її ексклавом – Сувалкський коридор – вважається дуже ймовірним місцем удару у разі потенційної війни Росії проти східних членів НАТО.

У жовтні 2023 року перший заступник секретаря білоруської Ради безпеки Павел Муравейко вже запропонував "пробити коридор" до Калінінградської області РФ, викликавши обурення з боку Литви.