Цюрих посилив охорону єврейських об'єктів після нападу на ортодоксального єврея

Поліція посилила заходи безпеки на єврейських об'єктах в Цюриху після серйозного ножового нападу на ортодоксального єврея.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Поліція заявила, що вжила заходів після того, як 15-річний швейцарський підліток був заарештований за нанесення "небезпечних для життя" поранень 50-річному єврею в центрі Цюриха в суботу ввечері.

У заяві поліції сказано, що не ясно, що стало причиною нападу, але розслідування "явно включає можливість злочину на ґрунті антисемітизму".

Додаткову охорону було запроваджено для "конкретних місць, пов'язаних з єврейським середовищем", заявила поліція після обговорення з місцевими єврейськими організаціями.

Занепокоєння щодо ризику антисемітської поведінки в Швейцарії зросло після нападів бойовиків ХАМАС на півдні Ізраїлю 7 жовтня і подальшої кампанії проти ісламістського угруповання, яку проводить ізраїльський уряд в Газі.

Раніше поліція Швейцарії почала перевірку через скарги на лижний курорт Pischa у Давосі, де євреям нібито відмовляють в оренді спортивного спорядження.

Нагадаємо, перед цим Бернський університет оголосив про розпуск структурного підрозділу – Інституту близькосхідних і мусульманських досліджень (ІSNО) – за результатами внутрішнього розслідування антисемітського коментаря співробітника інституту у Twitter (X).