Цюрих усилил охрану еврейских объектов после нападения на ортодоксального еврея

Полиция усилила меры безопасности на еврейских объектах в Цюрихе после серьезного ножевого нападения на ортодоксального еврея.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Полиция заявила, что приняла меры после того, как 15-летний швейцарский подросток был арестован за нанесение "опасных для жизни" ранений 50-летнему еврею в центре Цюриха в субботу вечером.

В заявлении полиции сказано, что не ясно, что стало причиной нападения, но расследование "явно включает возможность преступления на почве антисемитизма".

Дополнительная охрана была введена для "конкретных мест, связанных с еврейской средой", заявила полиция после обсуждения с местными еврейскими организациями.

Беспокойство относительно риска антисемитского поведения в Швейцарии возросло после нападений боевиков ХАМАС на юге Израиля 7 октября и последующей кампании против исламистской группировки, которую проводит израильское правительство в Газе.

Ранее полиция Швейцарии начала проверку из-за жалоб на лыжный курорт Pischa в Давосе, где евреям якобы отказывают в аренде спортивного снаряжения.

Напомним, перед этим Бернский университет объявил о роспуске структурного подразделения – Института ближневосточных и мусульманских исследований (ИСНО) – по результатам внутреннего расследования антисемитского комментария сотрудника института в Twitter (X).