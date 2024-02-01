У Швейцарії розпускають інститут через антисемітський коментар викладача

Бернський університет 1 лютого оголосив про рішення розпустити свій структурний підрозділ – Інститут близькосхідних і мусульманських досліджень (ІSNО) – за результатами внутрішнього розслідування антисемітського коментаря співробітника інституту у Twitter (X).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Blick.

У жовтні 2023 року викладач ISNO опублікував у Twitter (X) пост, у якому позитивно відгукнувся про напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль. Це призвело до негайного розслідування в закладі, а викладача одразу ж звільнили з ISNO.

Перевірка показала низку проблем у структурному підрозділі Бернського університету. Віцеголова Інституту Серена Толіно виявилась дружиною звільненого працівника; вона ж виявилась відповідальною за інші сумнівні призначення в ISNO.

Також розслідування вказало на проблеми з організацією наукової діяльності в закладі та його взаємодію із суспільством.

У результаті наглядова рада Бернського університету ухвалила рішення розпустити Інститут близькосхідних і мусульманських досліджень як окремий підрозділ і до кінця року реорганізувати його в межах факультету філософії та історії.

Усім студентам ISNO гарантують завершення навчання за спеціальністю, на яку вони вступали. Водночас Серену Толіно, яку на час розслідування відсторонили, вирішили поновити на посаді в університеті.

Нагадаємо, минулого року Варшавський медичний університет за підсумками внутрішньої перевірки вирішив відсторонити від занять студентку п’ятого курсу, яка на пропалестинській акції тримала зображення зірки Давида у смітнику з написом "Збережемо світ чистим".