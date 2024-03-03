У Швейцарії арештували підлітка за підозрою в нанесенні поранень ортодоксальному єврею

Швейцарська поліція заарештувала підлітка за підозрою в нанесенні ножових поранень ортодоксальному єврею на вулиці Цюріха.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Правоохоронці підозрюють антисемітизм як мотив нападу з ножовим пораненням, що стався в суботу ввечері, йдеться в заяві поліції Цюріха.

За словами правоохоронців, вони отримали повідомлення про сварку за участю кількох людей о 21:35 за місцевим часом. За попередніми даними, злочинець напав на 50-річного чоловіка та завдав йому важкі поранення колючою зброєю.

Поліція описала підозрюваного як 15-річного громадянина Швейцарії та уточнила, що арештувала його на місці події.

Місцева організація єврейських громад заявила, що "глибоко шокована тим, що член громади став жертвою такого нападу". Вона вказала, що фізичні напади на євреїв у Швейцарії відубуваються дуже рідко.

"Протягом останніх двох десятиліть єврейська громада була захищена від таких небезпечних для життя нападів. Однак, починаючи з 7 жовтня, спостерігається значне збільшення таких фізичних нападів", – йдеться в заяві організації.

По всій Європі спостерігається зростання антисемітських актів після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу увірвалися на південь Ізраїлю, вбивши 1200 осіб та взявши в заручники ще близько 250 осіб, на що Ізраїль відповів військовою операцією в секторі Гази, внаслідок якої, за даними Пентагону, загинули 25 тисяч жінок і дітей.

Раніше поліція Швейцарії почала перевірку через скарги на лижний курорт Pischa у Давосі, де євреям нібито відмовляють в оренді спортивного спорядження.

Нагадаємо, перед цим Бернський університет оголосив про розпуск структурного підрозділу – Інституту близькосхідних і мусульманських досліджень (ІSNО) – за результатами внутрішнього розслідування антисемітського коментаря співробітника інституту у Twitter (X).