Лижний курорт у Давосі потрапив у скандал через відмову обслуговувати євреїв

Поліція Швейцарії почала перевірку через скарги на лижний курорт Pischa у Давосі, де євреям нібито відмовляють в оренді спортивного спорядження.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агентства AFP.

У понеділок швейцарський портал 20minuten опублікував фотографію оголошення на івриті, розміщеного на курорті. Там ідеться про те, що через різні інциденти, "зокрема крадіжку саней, ми більше не надаємо спортивне спорядження в оренду нашим єврейським братам".

У Pischa в письмовому коментарі 20minuten пояснили, що "більше не хочуть щоденного клопоту" через те, що єврейські відвідувачі забувають повертати спорядження або повертають його несправним.

Після цього поліція швейцарського кантону Граубюнден заявила, що розпочала розслідування за скаргою від приватної особи на предмет "дискримінації та розпалювання ненависті".

"Подальші подробиці є предметом розслідування, що триває", – повідомили AFP в поліції.

Своєю чергою Швейцарська федерація єврейських громад заявила, що вважає оголошення дискримінаційним і подасть через нього до суду.

Нагадаємо, минулого тижня Бернський університет оголосив про розпуск структурного підрозділу – Інституту близькосхідних і мусульманських досліджень (ІSNО) – за результатами внутрішнього розслідування антисемітського коментаря співробітника інституту у Twitter (X).