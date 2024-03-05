Білий дім: Зеленський і не просить, щоб іноземні війська йшли воювати в Україну

Сполучені Штати не збираються відправляти свої війська для участі в бойових діях в Україні, наголошуючи, що Київ просить союзників надати зброю, необхідну для протидії повномасштабній російській агресії.

Про це на брифінгу 5 березня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

Кірбі наголосив, що американський Конгрес повинен схвалити додаткове фінансування для України, аби "ми могли продовжувати наше потужне лідерство й підтримку в коаліції з понад 50 держав, які зібрали США для підтримки України".

"(Джо Байден. – Ред.) також від самого початку дуже чітко заявляв: американських військ, які воюватимуть на полі бою в межах України, не буде. І знаєте що? Президент Зеленський про це і не просить. Він лише просить про засоби й спроможності", – додав представник Білого дому.

"Він ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Це хочуть робити він і його війська, але їм потрібні засоби, і ось тут нам потрібно їм допомогти", – підсумував він.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.