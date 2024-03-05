Белый дом: Зеленский и не просит, чтобы иностранные войска шли воевать в Украину

Соединенные Штаты не собираются отправлять свои войска для участия в боевых действиях в Украине, подчеркивая, что Киев просит союзников предоставить оружие, необходимое для противодействия полномасштабной российской агрессии.

Об этом на брифинге 5 марта заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

Кирби отметил, что американский Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование для Украины, чтобы "мы могли продолжать наше мощное лидерство и поддержку в коалиции из более 50 государств, которые собрали США для поддержки Украины".

"(Джо Байден. – Ред.) также с самого начала очень четко заявлял: американских войск, которые будут воевать на поле боя в пределах Украины, не будет. И знаете что? Президент Зеленский об этом и не просит. Он лишь просит о средствах и возможностях", – добавил представитель Белого дома.

"Он никогда не просил, чтобы иностранные войска воевали за его страну. Это хотят делать он и его войска, но им нужны средства, и вот здесь нам нужно им помочь", – подытожил он.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.