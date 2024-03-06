Парламент Болгарії прийняв відставку уряду Денкова

Національні збори Болгарії на засіданні у середу, 6 березня, одноголосно прийняли відставку прем'єр-міністра Ніколая Денкова і його уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.

За відставку уряду проголосували 216 болгарських депутатів.

"Повноваження Ради міністрів припинені", – оголосив спікер парламенту Росен Желязков.

Денков подав заяву про відставку до канцелярії парламенту у вівторок, коли виповнилося дев'ять місяців з моменту, коли його уряд почав роботу.

Ротація уряду Денкова – частина домовленості між блоками ГЕРБ і "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" ("ПЗ-ДБ"), досягнутих у червні 2023 року після п'ятих за кілька років дострокових виборів, що поглиблювали політичну кризу в країні.

Уряд представника "ПЗ-ДБ" Денкова, згідно з домовленістю, мав пропрацювати дев'ять місяців, після чого він мав передати свою посаду віцепрем'єрці й міністерці закордонних справ Марії Габріель, яку номінував ГЕРБ, а сам – очолити Міністерство освіти.

Водночас кабінет Денкова продовжуватиме виконувати свої функції до обрання нового уряду.

Крім того, в останні місяці в болгарських ЗМІ постійно почали з'являлися спекуляції на тему ротації урядів, а суперечності між обома політичними силами наростали – надто після того, як ГЕРБ і "ПЗ-ДБ" конкурували між собою на місцевих виборах восени 2023 року.

Також обидві політичні сили не могли домовитись, хто очолить МЗС в майбутньому уряді Габріель. ГЕРБ хотів, аби вона суміщала посади прем’єрки й міністерки закордонних справ, проти чого категорично виступає "ПЗ-ДБ".

Суперечності вкотре оприявнились минулого тижня, коли лідер ГЕРБ, колишній прем’єр Болгарії Бойко Борисов запропонував "ПЗ-ДБ" підписати формальну коаліційну угоду. У ній пропонується, щоб уряд Габріель продовжував роботу не дев’ять місяців (як домовлялись політсили в червні 2023-го), а до кінця терміну нинішнього парламенту – тобто ще три роки.