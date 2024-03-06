Парламент Болгарии принял отставку правительства Денкова

Национальное собрание Болгарии на заседании в среду, 6 марта, единогласно приняло отставку премьер-министра Николая Денкова и его правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nova.

За отставку правительства проголосовали 216 болгарских депутатов.

"Полномочия Совета министров прекращены", – объявил спикер парламента Росен Желязков.

Денков подал заявление об отставке в канцелярию парламента во вторник, когда исполнилось девять месяцев с момента, когда его правительство начало работу.

Ротация правительства Денкова – часть договоренности между блоками ГЕРБ и "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" ("ПИ-ДБ"), достигнутой в июне 2023 года после пятых за несколько лет досрочных выборов, углублявших политический кризис в стране.

Правительство представителя "ПИ-ДБ" Денкова, согласно договоренности, должно было проработать девять месяцев, после чего он должен был передать свою должность вице-премьеру и министру иностранных дел Марии Габриэль, которую номинировал ГЕРБ, а сам – возглавить Министерство образования.

В то же время кабинет Денкова будет продолжать выполнять свои функции до избрания нового правительства.

Кроме того, в последние месяцы в болгарских СМИ постоянно начали появляться спекуляции на тему ротации правительств, а противоречия между обеими политическими силами нарастали – особенно после того, как ГЕРБ и "ПИ-ДБ" конкурировали между собой на местных выборах осенью 2023 года.

Также обе политические силы не могли договориться, кто возглавит МИД в будущем правительстве Габриэль. ГЕРБ хотел, чтобы она совмещала должности премьера и министра иностранных дел, против чего категорически выступает "ПИ-ДБ".

Противоречия в очередной раз проявились на прошлой неделе, когда лидер ГЕРБ, бывший премьер Болгарии Бойко Борисов предложил "ПИ-ДБ" подписать формальное коалиционное соглашение. В нем предлагается, чтобы правительство Габриэль продолжало работу не девять месяцев (как договаривались политсилы в июне 2023-го), а до конца срока нынешнего парламента – то есть еще три года.