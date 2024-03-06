Париж та Кишинів підпишуть угоди про оборонну та економічну співпрацю під час візиту президентки Молдови Маї Санду до столиці Франції в четвер.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Згідно із заявою канцелярії президента Франції, під час візиту буде підписано угоду про оборонну співпрацю та дорожню карту співпраці в економічній сфері. Інші подробиці не вказують.

У повідомленні йдеться, що Макрон "підтвердить підтримку Парижем незалежності, суверенітету та безпеки Молдови в контексті загарбницької війни РФ проти України" під час зустрічі з Санду.

Паралельно з візитом Санду західні держави проведуть онлайн-конференцію, яку організовує Франція, щоб обговорити посилення підтримки України, а також Молдови.

Напередодні Reuters повідомив, що Франція запросила главу МЗС України, міністрів закордонних справ та оборони головних союзників Києва та генсека НАТО взяти участь у відеоконференції 7 березня, щоб продемонструвати "єдиний фронт" та виробити конкретні пропозиції щодо посилення підтримки України.

Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

В уряді Молдови назвали пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".

Читайте детально: Все про "звернення до Путіна" сепаратистів Молдови