"Депутати" невизнаного Придністров’я попросили у Росії "захисту від тиску Молдови"

З’їзд так званих депутатів невизнаного Придністров’я ухвалив звернення до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Звернення адресували Раді Федерації і Держдумі РФ, попросивши їх про "заходи для захисту Придністров’я в умовах посиленого тиску Молдови".

У заяві придністровські "депутати" стверджують, що Кишинів почав проти Придністров’я "економічну війну", маючи на увазі скасування митних пільг, та умисно блокує перемовини з Тирасполем.

Також вони звернулися до ОБСЄ, СНД, Європарламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста та генсека ООН з проханням "вплинути на владу Молдови для повернення до адекватного діалогу".

Нагадаємо, з’їзд придністровських "депутатів" усіх рівнів у Тирасполі є сьомим подібним заходом. Попередній перед ним проходив ще у 2006 році.

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

Дивіться також відеоблог з депутатом парламенту Молдови на цю тему.