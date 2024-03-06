Франция и Молдова подпишут в четверг оборонное и экономическое соглашения

Париж и Кишинев подпишут соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве во время визита президента Молдовы Майи Санду в столицу Франции в четверг.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению канцелярии президента Франции, во время визита будут подписаны соглашение об оборонном сотрудничестве и дорожную карту сотрудничества в экономической сфере. Другие подробности не указываются.

В сообщении говорится, что Макрон "подтвердит поддержку Парижа независимости, суверенитета и безопасности Молдовы в контексте захватнической войны РФ против Украины" во время встречи с Санду.

Параллельно с визитом Санду западные государства проведут онлайн-конференцию, которую организует Франция, чтобы обсудить усиление поддержки Украины, а также Молдовы.

Накануне Reuters сообщил, что Франция пригласила главу МИД Украины, министров иностранных дел и обороны главных союзников Киева и генсека НАТО принять участие в видеоконференции 7 марта, чтобы продемонстрировать "единый фронт" и выработать конкретные предложения по усилению поддержки Украины.

Напомним, 28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

В правительстве Молдовы назвали пропагандистскими заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Молдову в давлении и "экономической войне".

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