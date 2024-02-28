В уряді Молдови відреагували на заяви з’їзду "депутатів" Придністров’я

Бюро реінтеграції Молдови назвало пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву відомства цитує Newsmaker.

"Віцепрем’єр з реінтеграції та Бюро реінтеграції відкидають пропагандистські заяви Тирасполя. Нагадуємо, що придністровський регіон користується перевагами політик миру, безпеки та економічної інтеграції з ЄС", – заявили у відомстві.

Перед цим речник уряду сказав, що Кишинів не очікує якоїсь ескалації після з’їзду придністровських "депутатів".

Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

Цей з’їзд став сьомою такою подією і першою за останні майже 20 років. На попередньому з’їзді у 2006 році "депутати" вирішили проводити референдум за приєднання до Росії. За його підсумками придністровський "центрвиборчком" оголосив, що понад 97% придністровців підтримали майбутнє входження Придністров’я до складу Росії; місцеві депутати дотепер апелюють до цих "результатів".

Перед з’їздом 28 лютого лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

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