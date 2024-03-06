США у вівторок знищили 10 ударних засобів хуситів

Збройні сили Сполучених Штатів знищили 10 ударних засобів постанців-хуситів, після того, як підтримувані Іраном бойовики відкрили вогонь по кораблю ВМС США у Червоному морі.

Про це повідомляє Центральне командування (CENTCOM) армії США, пише "Європейська правда".

У заяві CENTCOM йдеться, що сили США збили одну протикорабельну балістичну ракету та три безпілотники, запущені з підконтрольних хуситам районів Ємену в напрямку есмінця ВМС США USS Carney. Ніхто не постраждав, а корабель уникнув пошкоджень.

Пізніше у вівторок американські військові заявили, що знищили ще три протикорабельні ракети та три морські дрони в районах Ємену, підконтрольних хуситам.

У повідомленні йдеться, що сили CENTCOM ідентифікували ударні цілі та визначили, що вони становлять безпосередню загрозу торговельним суднам і кораблям ВМС США в регіоні.

"Ці дії спрямовані на захист свободи судноплавства та підвищення безпеки міжнародних вод для кораблів ВМС США і торгових суден", – зазначає Центральне командування армії.

Раніше CENTCOM повідомив, що судно Rubymar, що належить Великій Британії, на яке минулого місяця напали єменські бойовики-хусити, затонуло в Червоному морі.

У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.

З 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.