США во вторник уничтожили 10 ударных средств хуситов

Вооруженные силы Соединенных Штатов уничтожили 10 ударных средств повстанцев-хуситов, после того, как поддерживаемые Ираном боевики открыли огонь по кораблю ВМС США в Красном море.

Об этом сообщает Центральное командование (CENTCOM) армии США, пишет "Европейская правда".

В заявлении CENTCOM говорится, что силы США сбили одну противокорабельную баллистическую ракету и три беспилотника, запущенные из подконтрольных хуситам районов Йемена в направлении эсминца ВМС США USS Carney. Никто не пострадал, а корабль избежал повреждений.

Позже во вторник американские военные заявили, что уничтожили еще три противокорабельные ракеты и три морских дрона в районах Йемена, подконтрольных хуситам.

В сообщении говорится, что силы CENTCOM идентифицировали ударные цели и определили, что они представляют непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.

"Эти действия направлены на защиту свободы судоходства и повышение безопасности международных вод для кораблей ВМС США и торговых судов", – отмечает Центральное командование армии.

Ранее CENTCOM сообщил, что судно Rubymar, принадлежащее Великобритании, на которое в прошлом месяце напали йеменские боевики-хуситы, затонуло в Красном море.

В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.