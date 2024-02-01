Прем'єр Грузії, який збирається у відставку, очолив керівну партію

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який нещодавно оголосив про наміри піти у відставку з посади, очолив керівну партію "Грузинська мрія".

Про це повідомив грузинський "Перший канал", інформує "Європейська правда".

Рішення щодо Гарібашвілі було ухвалено на з’їзді політсили у четвер, 1 лютого. Делегати одноголосно підтримали його кандидатуру.

"Я вітаю пана Іраклія і дякую йому за трирічне перебування на посаді прем'єр-міністра, яке принесло великий успіх нашій країні", – сказав чинний голова партії Іраклій Кобахідзе на з'їзді.

Наступного сесійного тижня в парламенті планують затвердити нового прем'єр-міністра і склад уряду.

У понеділок Гарібашвілі офіційно оголосив, що подає у відставку.

ЗМІ відзначали, що на посаду глави уряду буде представлено кандидатуру глави правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклія Кобахідзе. Гарібашвілі, зі свого боку, стане головою "Мрії".

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