Президент Грузии уверена, что в стране не допустят пророссийского правительства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что жители страны не допустят пребывания у власти действительно пророссийского правительства, несмотря на соответствующую риторику нынешнего.

Ее слова цитирует портал "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

"Граждане и общество Грузии не допустят пророссийского правительства – партии власти, если она будет ярко пророссийская", – сказала Зурабишвили.

Она обратила внимание, что новый грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе отличался критикой представителей Запада, однако после назначения на эту должность совершил свой первый визит именно в Брюссель.

"Кого (Кобахидзе. – Ред.) принимает первым? Послов ЕС. Забыл, что его последняя поездка как председателя партии была в Пекин. Это те знаки, которые интересны", – добавила грузинский президент.

В начале февраля парламент Грузии ожидаемо вынес вотум доверия новому правительству во главе с бывшим председателем партии власти "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе. А экс-премьера Ираклия Гарибашвили избрали председателем партии власти "Грузинская мечта".

Эта рокировка состоялась в год, когда в Грузии должны состояться парламентские выборы, где правящая партия "Грузинская мечта" хочет получить большинство.

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