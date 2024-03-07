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СМИ: Российская ракета взорвалась в 500 метрах от кортежа Зеленского и премьера Греции

Четверг, 7 марта 2024, 09:21

Российская ракета, которой российская армия ударила по Одессе накануне, взорвалась всего в 500 метрах от президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, которые находились в городе в момент атаки.

Об этом телеканалу CNN стало известно от источника, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника телеканала, кортеж, который сопровождал лидеров, ощутил на себе последствия удара, и группа увидела "грибовидное облако" дыма.

В результате удара РФ погибли пять человек, также есть раненые, сообщил CNN спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали.

Напомним, накануне греческий премьер рассказал, что в момент атаки президент Владимир Зеленский был с ним в порту и взрыв произошел очень близко к ним. Никто из греческой делегации не пострадал.

На инцидент почти сразу отреагировали топ-чиновники Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал российскую атаку "еще более подлой, чем обычно", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также назвала ее подлой.

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