Держдеп США та Німецький Фонд Маршалла створили партнерство для відновлення міст України

Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла (GMF) оголосили про створення "Партнерства міст України" (UCP), покликаного допомогти Києву у відновленні міського життя.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Держдепу США.

"Виконуючи функції Секретаріату партнерства, GMF сприятиме створенню нових трансатлантичних партнерств, програм та альянсів між європейськими та американськими організаціями, щоб допомогти у відновленні та розбудові до трьох українських міст", – йдеться в пресрелізі.

Зазначають, що партнерство прагне залучити ключових зацікавлених сторін, технічних експертів та фінансових партнерів до зусиль в межах проєкту UCP, щоб "використати енергію та винахідливість бізнесу й приватного сектору, університетів, неурядових організацій та фондів".

"У цьому процесі UCP допоможе новому поколінню українських міських чиновників, містобудівників, архітекторів, інженерів та будівельних бригад краще відбудовувати міста, використовуючи сталі методи", – йдеться в повідомленні.

Держдеп зауважив, що партнерство залучатиме та координуватиме роботу з урядом України, ЄС, його державами-членами, банками розвитку та донорами, щоб допомогти містам-бенефіціарам знайти ресурси. Ініціатива розрахована на три роки.

Раніше спеціальна представниця Сполучених Штатів з питань відбудови України Пенні Пріцкер висловила сподівання, що американські сировинні компанії допоможуть відновити економіку України.

Перед цим Пріцкер обговорила з представниками української влади сумнівне призначення очільниці Рахункової палати.