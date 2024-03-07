Госдеп США и Немецкий Фонд Маршалла создали партнерство для восстановления городов Украины

Государственный департамент США и Немецкий фонд Маршалла (GMF) объявили о создании "Партнерства городов Украины" (UCP), призванного помочь Киеву в восстановлении городской жизни.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Госдепа США.

"Выполняя функции Секретариата партнерства, GMF будет способствовать созданию новых трансатлантических партнерств, программ и альянсов между европейскими и американскими организациями, чтобы помочь в восстановлении и развитии до трех украинских городов", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что партнерство стремится привлечь ключевых заинтересованных сторон, технических экспертов и финансовых партнеров к усилиям в рамках проекта UCP, чтобы "использовать энергию и изобретательность бизнеса и частного сектора, университетов, неправительственных организаций и фондов".

"В этом процессе UCP поможет новому поколению украинских городских чиновников, градостроителей, архитекторов, инженеров и строительных бригад лучше восстанавливать города, используя устойчивые методы", – говорится в сообщении.

Госдеп отметил, что партнерство будет привлекать и координировать работу с правительством Украины, ЕС, его государствами-членами, банками развития и донорами, чтобы помочь городам-бенефициарам найти ресурсы. Инициатива рассчитана на три года.

Ранее специальный представитель Соединенных Штатов по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер выразила надежду, что американские сырьевые компании помогут восстановить экономику Украины.

Перед этим Прицкер обсудила с представителями украинской власти сомнительное назначение руководительницы Счетной палаты.