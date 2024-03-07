Посланцю Китаю показали в Києві уламки ракети з КНДР, якими Росія б'є по Україні

Китайська делегація на чолі зі спеціальним представником уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуеєм 7 березня відвідала Київ, де посадовці Офісу президента та уряду розповіли їй про безпекову ситуацію в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в ОП.

Під час брифінгу в Офісі президента делегації КНР розповіли про "ситуацію на полі бою", зокрема показали зразки уламків збитої ракети виробництва Північної Кореї, які Росія використовує для атак по Україні, та пояснили, як РФ в обхід санкцій продовжує отримувати зброю для ведення війни.

Фото: Офіс президента

Також українські посадовці розповіли про ситуацію з ядерною та радіаційною безпекою в Україні, зокрема окупацію Запорізької АЕС, порушення Росією норм поводження з військовополоненими та зусилля з повернення викрадених РФ дітей і цивільних.

Окремо Лі Хуей провів зустріч із головою ОП Андрієм Єрмаком, віцепрем’єркою Юлією Свириденко та головою МЗС Дмитром Кулебою, під час якої вони обговорили українську "формулу миру" й участь КНР у цих зусиллях.

Нагадаємо, спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей з кінця лютого відвідує Україну, Росію, кілька країн ЄС та Брюссель для переговорів про врегулювання російсько-української війни.

Раніше зустріч з Лі Хуеєм щодо України у Брюсселі провели керівники управлінь зовнішньополітичної служби ЄС із питань Східної Європи та Центральної Азії Міхаель Зіберт, а також – Тихоокеанського регіону Ніклас Кварнстрьом.

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