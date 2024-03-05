Посадовці ЄС провели зустріч щодо України зі спецпредставником Китаю

Керівники управлінь зовнішньополітичної служби ЄС із питань Східної Європи та Центральної Азії Міхаель Зіберт, а також – Тихоокеанського регіону Ніклас Кварнстрьом зустрілися в Брюсселі зі спеціальним посланником уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуеєм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Європейська служба зовнішніх дій.

Делегації ЄС та Китаю обговорили незаконну загарбницьку війну Росії проти України та шляхи досягнення справедливого й сталого миру.

"Сторона ЄС підкреслила повну відповідальність РФ за неспровоковану та невиправдану агресію, наголосивши, що повага до принципів Статуту ООН та суверенітету й територіальної цілісності України має бути наріжним каменем будь-якого остаточного врегулювання", – зазначає зовнішньополітичний орган ЄС.

Євросоюз підкреслив, що війна, яку веде РФ, є екзистенційною загрозою для його безпеки, тому позиція Китаю щодо війни неминуче впливає на їхні двосторонні відносини, йдеться в заяві.

"ЄС залишається відданим підтримці України усіма можливими засобами для її перемоги", – вказала Європейська служба зовнішніх дій.

Євросоюз також привітав майбутній візит Лі Хуея до Києва, що, як вони сподіваються, надасть можливість для "суттєвої взаємодії Китаю з Україною", більш ніж через два роки після початку загарбницької війни Росії.

"ЄС очікує, що Китай, як постійний член Ради безпеки ООН, відіграватиме конструктивну роль та використовуватиме кожну нагоду для підтримки та просування Статуту ООН та міжнародного права", – заявляє відомство.

В зовнішньополітичному органі ЄС підкреслили, що очікують від КНР заклику до РФ поважати принципи суверенітету, незалежності та територіальної цілісності негайно і беззастережно шляхом виведення всіх сил та військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, ЄС підтвердив свою серйозну стурбованість, яка також була висловлена на Саміті ЄС-Китай 7 грудня 2023 року, щодо значних обсягів товарів подвійного використання та передових технологій, які експортуються з Китаю до військово-промислового комплексу Росії.

"У цьому контексті ЄС закликав Китай вжити ефективних заходів у межах своєї юрисдикції для обмеження потоків цих найбільш чутливих товарів", – йдеться в заяві.

Раніше повідомляли, що спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Україну, Росію, кілька країн ЄС та Брюссель для переговорів про врегулювання російсько-української війни.

Минулого року Пекін опублікував документ із закликом до "політичного врегулювання", який, на думку західних країн, може дозволити Росії зберегти більшу частину захоплених нею територій в Україні.

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