Заступник глави МЗС Польщі провів зустріч щодо України зі спецпредставником Китаю

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський зустрівся у Варшаві зі спеціальним представником уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуеєм, де вони обговорили російську агресію проти України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

У заяві польського міністерства закордонних справ йдеться, що Бартошевський висловив зацікавленість у зусиллях КНР щодо відновлення миру в Європі.

Він заявив, що Варшава сподівається на подальшу конструктивну участь та дипломатичну активність Пекіна в межах вже існуючих мирних ініціатив.

"Польська сторона підкреслила, що агресія РФ проти України залишається ключовим викликом для регіональної та глобальної безпеки. Вона наголосила на необхідності відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та утримання від погроз застосування сили як основи для мирного врегулювання конфлікту", – йдеться в пресрелізі.

Як повідомляє МЗС Польщі, Варшава також зазначила, що підтримка жертви агресії є не лише правом, але й обов'язком усіх членів міжнародного співтовариства, особливо постійних членів Ради Безпеки ООН.

"Вона закликала китайську сторону не демонструвати політичну, економічну та військову підтримку Росії як агресору. Заступник міністра Бартошевський наголосив на несхваленні будь-яких спроб виправдати агресію "законними міркуваннями безпеки", – йдеться в заяві.

Як вказує МЗС, Польща засудила погрози РФ застосувати ядерну зброю, а також мілітаризацію російськими військами Запорізької атомної електростанції на незаконно окупованій території України, адже, на думку Варшави, ці дії створюють небезпечний прецедент та можуть мати негативні наслідки не лише для Східної Європи, але й для всієї міжнародної спільноти.

"Польща цінує протидію Китаю російським загрозам та розраховує на конкретні дії, зокрема щодо забезпечення ядерної безпеки в Україні, зокрема на рівні Міжнародного агентства з атомної енергії", – йдеться в пресрелізі.

Згідно з повідомленням польського відомства, спецпредставник Китаю зазначив, що Китай не є стороною конфлікту, і що ситуація в Україні не відповідає нічиїм інтересам.

"Він наголосив на готовності Китаю підтримати сторони затяжного конфлікту у досягненні консенсусу та анонсував продовження консультацій з міжнародними партнерами", – заявляє польське МЗС.

Запрошений науковий співробітник Тайванського інституту досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта назвав дуже чіткими формулювання зовнішньополітичного відомства Польщі під час зустрічі зі спецпредставником КНР Лі Хуей.

Він зазначив, що окрім заяв про необхідність відновлення територіальної цілісності України ці формулювання містять:

а) аргументи, що російське вторгнення – це справа не тільки України, але й Польщі, всієї Європи та світу, – "становить пряму загрозу регіональній та глобальній безпеці";

б) критика Китаю за його допомогу Росії: "Польська сторона закликала Китай не надавати жодної політичної, економічної та військової підтримки Росії", та намагання виправдати дії Росії – "незгода з будь-якими спробами виправдати агресію так званими "законними проблемами безпеки";

в) заклик Китаю, що він повинен практично зіграти конструктивну роль – "Польща розраховує на конкретні дії, спрямовані на забезпечення ядерної безпеки в Україні".

Раніше зустріч з Лі Хуей щодо України у Брюсселі провели керівники управлінь зовнішньополітичної служби ЄС із питань Східної Європи та Центральної Азії Міхаель Зіберт, а також – Тихоокеанського регіону Ніклас Кварнстрьом.

Перед цим повідомляли, що спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Україну, Росію, кілька країн ЄС та Брюссель для переговорів про врегулювання російсько-української війни.

Минулого року Пекін опублікував документ із закликом до "політичного врегулювання", який, на думку західних країн, може дозволити Росії зберегти більшу частину захоплених нею територій в Україні.

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