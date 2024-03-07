Посланнику Китая показали в Киеве обломки ракеты из КНДР, которыми Россия бьет по Украине

Китайская делегация во главе со специальным представителем правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэем 7 марта посетила Киев, где чиновники Офиса президента и правительства рассказали ей о ситуации с безопасностью в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в ОП.

Во время брифинга в Офисе президента делегации КНР рассказали о "ситуации на поле боя", в частности показали образцы обломков сбитой ракеты производства Северной Кореи, которые Россия использует для атак по Украине, и объяснили, как РФ в обход санкций продолжает получать оружие для ведения войны.

ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Также украинские чиновники рассказали о ситуации с ядерной и радиационной безопасностью в Украине, в частности оккупацию Запорожской АЭС, нарушение Россией норм обращения с военнопленными и усилия по возвращению похищенных РФ детей и гражданских.

Отдельно Ли Хуэй провел встречу с главой ОП Андреем Ермаком, вице-премьером Юлией Свириденко и главой МИД Дмитрием Кулебой, во время которой они обсудили украинскую "формулу мира" и участие КНР в этих усилиях.

Напомним, специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй с конца февраля посещает Украину, Россию, несколько стран ЕС и Брюссель для переговоров об урегулировании российско-украинской войны.

Ранее встречу с Ли Хуэем по Украине в Брюсселе провели руководители управлений внешнеполитической службы ЕС по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Михаэль Зиберт, а также – Тихоокеанского региона Никлас Кварнстрём.

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