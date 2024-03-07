Ротаційні сили ППО Альянсу цього року почнуть діяти в Литві

Ротаційна система протиповітряної оборони Північноатлантичного Альянсу, про яку домовились під час Вільнюського саміту НАТО у 2023 році, почне діяти в Литві вже цього року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Литва стане першою країною Балтії, яка матиме ротаційні сили протиповітряної оборони Альянсу. На її території будуть будуть розгорнуті зенітні батареї Patriot європейських країн, але яких саме – Анушаускас не уточнив.

"Наша мета – мати ротацію, подібну до місії повітряної поліції. Країни змінюють країни, речі рухаються, речі приходять до Литви, речі йдуть з Литви. Очікується, що цей принцип не буде одноразовим на кілька місяців, а охопить усі наші календарні місяці і значно посилить нашу протиповітряну оборону", – додав він.

Міністр оборони Литви пообіцяв назвати країни, які першими розмістять свої системи протиповітряної оборони, коли будуть узгоджені технічні нюанси і графіки.

У червні 2023 року країни НАТО погодили модель ротаційної протиповітряної оборони у відповідь на заклики країн Балтії в умовах дефіциту засобів ППО. Це означає, що західні партнери відправлятимуть військову техніку в іншу країну Балтії на ротаційній основі.

Литва обговорювала можливість розгортання ППО з Німеччиною, Швецією, Нідерландами, Італією та Грецією, але конкретних домовленостей поки що не досягнуто.

Нагадаємо, з березня й протягом наступних дев'яти місяців Збройні сили Німеччини знову контролюватимуть повітряний простір над балтійськими країнами.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.