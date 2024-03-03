Бундесвер наступні дев'ять місяців патрулюватиме повітряний простір над країнами Балтії

Протягом наступних дев'яти місяців Збройні сили Німеччини знову контролюватимуть повітряний простір над балтійськими країнами – Естонією, Латвією і Литвою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Напередодні ескадрилья ВПС Збройних сил Німеччини прийняла командування на латвійській авіабазі Ліелварде, звідки німецькі пілоти вперше візьмуть на себе "повітряне патрулювання над країнами Балтії".

До кінця листопада на латвійській авіабазі дислокуватимуться до шести винищувачів Eurofighter і близько 200 солдатів.

"Повітряне патрулювання НАТО має величезне значення для безпеки жителів Латвії та країн Балтії", – заявив генеральний інспектор ВПС Німеччини Інго Герхартц.

Він також наголосив на важливості колективної оборони в країнах, що межують із Росією.

"Німеччина була і залишається надійним другом і партнером усіх країн Балтії. А ВПС твердо стоять на боці Латвії і всього Балтійського регіону", – підкреслив він.

Естонія, Латвія і Литва не мають власних винищувачів, і з 2004 року союзники по НАТО по черзі забезпечують безпеку повітряного простору країн Балтії.

Нагадаємо, 1 березня німецькі винищувачі вилетіли з латвійської військової бази Ліелварде на перехоплення російських літаків поблизу територіальних вод Латвії.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів піднімались у повітря для перехоплення російських військових літаків, які наближались до повітряного простору Альянсу, причому більшість перехоплень відбувалась над Балтійським морем.