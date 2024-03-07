Ротационные силы ПВО Альянса в этом году начнут действовать в Литве

Ротационная система противовоздушной обороны Североатлантического Альянса, о которой договорились во время Вильнюсского саммита НАТО в 2023 году, начнет действовать в Литве уже в этом году.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Литва станет первой страной Балтии, которая будет иметь ротационные силы противовоздушной обороны Альянса. На ее территории будут будут развернуты зенитные батареи Patriot европейских стран, но каких именно – Анушаускас не уточнил.

"Наша цель – иметь ротацию, подобную миссии воздушной полиции. Страны меняют страны, вещи движутся, вещи приходят в Литву, вещи уходят из Литвы. Ожидается, что этот принцип не будет одноразовым на несколько месяцев, а охватит все наши календарные месяцы и значительно усилит нашу противовоздушную оборону", – добавил он.

Министр обороны Литвы пообещал назвать страны, которые первыми разместят свои системы противовоздушной обороны, когда будут согласованы технические нюансы и графики.

В июне 2023 года страны НАТО согласовали модель ротационной противовоздушной обороны в ответ на призывы стран Балтии в условиях дефицита средств ПВО. Это означает, что западные партнеры будут отправлять военную технику в другую страну Балтии на ротационной основе.

Литва обсуждала возможность развертывания ПВО с Германией, Швецией, Нидерландами, Италией и Грецией, но конкретных договоренностей пока не достигнуто.

Напомним, с марта и в течение следующих девяти месяцев Вооруженные силы Германии снова будут контролировать воздушное пространство над балтийскими странами.

В 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.