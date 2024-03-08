Президентка Молдови: Ми повинні зупинити Путіна заради безпеки в Європі

Президентка Молдови Мая Санду закликала до більшої підтримки України, яка зараз бореться проти російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю Le Figaro.

Санду наголосила, що президент РФ "Владімір Путін повинен бути зупинений" заради безпеки Європи.

"Сьогодні ми відчуваємо себе в безпеці завдяки опору українців, але Європа – не тільки Європа, але і всі країни, які хочуть цінують повагу до своїх кордонів – повинні зрозуміти, що Путін повинен бути зупинений. Якщо ми хочемо миру, ми повинні допомагати Україні всіма можливими способами", – заявила вона.

Санду також привітала підписану в четвер оборонну угоду з Францією – "перший крок, який допоможе зміцнити безпеку Молдови і регіону".

Президентка також прокоментувала ситуацію у Придністров’ї, де нещодавно так звані "депутати" звернулися до Росії з проханням про "захист" від того, що вони назвали "посиленням тиску" з боку Молдови.

За словами Санду, "ситуація в Придністров'ї стабільна".

Вона розповіла, що "значна кількість людей" з цього регіону "подали заявки на отримання молдовського паспорта" з початку війни РФ проти України.

"Сьогодні 90% придністровців мають цей паспорт. Це означає, що вони розуміють важливість миру і хочуть пов'язати своє майбутнє з Республікою Молдова", – вважає вона.

Санду додала, що багато молодих людей переїжджають до Кишинева з Придністров’я, щоб уникнути призову в російську армію.

Нагадаємо, Франція запросила главу МЗС України, міністрів закордонних справ та оборони головних союзників Києва та генсека НАТО взяти участь у відеоконференції 7 березня, щоб продемонструвати "єдиний фронт" та виробити конкретні пропозиції щодо посилення підтримки України.

У Франції також повідомляли, що європейські держави обговорюють, як посилити військову підтримку Молдови, яка стикається з дестабілізацією з боку Росії.