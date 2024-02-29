Франція: В Європі обговорюють подальшу допомогу Молдові на тлі дестабілізації з боку РФ

Європейські держави обговорюють, як посилити військову підтримку Молдови, яка стикається з дестабілізацією з боку Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Заступник речника МЗС Франції Крістоф Лемуан заявив, що це питання обговорюватиметься міністрами закордонних справ та оборони деяких європейських країн на зустрічі в Парижі найближчими днями, яка також буде присвячена посиленню підтримки України.

"Молдова стикається з дедалі агресивнішими спробами дестабілізації. І за ситуацією в Придністров'ї стежать з великою увагою", – зазначив він.

За словами європейських дипломатів, на яких посилається Reuters, зустріч може відбутися 7 березня. Вона була запланована після саміту щодо допомоги Україні на початку цього тижня.

Зустріч має на меті виробити конкретні ідеї щодо кіберзахисту, виробництва зброї, захисту країн, яким загрожує РФ, зокрема Молдови, захисту кордону України з Білоруссю та щодо операцій з розмінування.

Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

В уряді Молдови назвали пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

Дивіться також відеоблог з депутатом парламенту Молдови на цю тему.