Президент Молдовы: Мы должны остановить Путина ради безопасности в Европе

Президент Молдовы Майя Санду призвала к большей поддержке Украины, которая сейчас борется против российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Le Figaro.

Санду подчеркнула, что президент РФ "Владимир Путин должен быть остановлен" ради безопасности Европы.

"Сегодня мы чувствуем себя в безопасности благодаря сопротивлению украинцев, но Европа – не только Европа, но и все страны, которые хотят уважения к своим границам – должны понять, что Путин должен быть остановлен. Если мы хотим мира, мы должны помогать Украине всеми возможными способами", – заявила она.

Санду также приветствовала подписанное в четверг оборонное соглашение с Францией – "первый шаг, который поможет укрепить безопасность Молдовы и региона".

Президент также прокомментировала ситуацию в Приднестровье, где недавно так называемые "депутаты" обратились к России с просьбой о "защите" от того, что они назвали "усилением давления" со стороны Молдовы.

По словам Санду, "ситуация в Приднестровье стабильная".

Она рассказала, что "значительное количество людей" из этого региона "подали заявки на получение молдавского паспорта" с начала войны РФ против Украины.

"Сегодня 90% приднестровцев имеют этот паспорт. Это означает, что они понимают важность мира и хотят связать свое будущее с Республикой Молдова", – считает она.

Санду добавила, что многие молодые люди переезжают в Кишинев из Приднестровья, чтобы избежать призыва в российскую армию.

Напомним, Франция пригласила главу МИД Украины, министров иностранных дел и обороны главных союзников Киева и генсека НАТО принять участие в видеоконференции 7 марта, чтобы продемонстрировать "единый фронт" и выработать конкретные предложения по усилению поддержки Украины.

Во Франции также сообщали, что европейские государства обсуждают, как усилить военную поддержку Молдовы, которая сталкивается с дестабилизацией со стороны России.