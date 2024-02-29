Спікер парламенту Вірменії заявив, що країна може взяти курс на вступ до ЄС

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що країна може взяти курс на вступ до ЄС і отримання статусу кандидата.

Як повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з журналістами.

У відповідь на запитання про те, чи готова Вірменія поглиблювати відносини з ЄС і чи може поставити за мету статус кандидата на вступ, Симонян відповів, що про таку можливість варто подумати.

Його прямої цитати не навели, однак російський "Інтерфакс" подає його відповідь як "однозначно готові".

"Ми готові рухатися і будемо рухатися у напрямку, який надасть нам найбільшу безпеку. А зараз те, що ми демократична країна, є важливою складовою нашої безпеки", – сказав Ален Симонян.

Одночасно Симонян запевнив, що потенційне членство Вірменії в НАТО у владі країни не обговорюють.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Він також заявляв, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Кремль неодноразово підводив її.

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