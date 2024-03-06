Вірменія хоче видворити російських прикордонників зі свого головного аеропорту

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що Єреван офіційно повідомив Москву про намір відмовитись від послуг російських прикордонників для охорони у своєму головному міжнародному аеропорті "Зварноц".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує вірменська служба "Радіо Свобода".

Під час брифінгу Григорян наголосив на офіційній позиції Вірменії, яка полягає в тому, що безпеку "Зварноц" мають повністю забезпечувати силами вірменської сторони.

"У період незалежності Вірменія отримує спроможності для різних напрямків, і наразі Вірменія цілком здатна повністю контролювати аеропорт. Вірменія повідомила Російську Федерацію про свою чітку позицію в офіційному листі", – додав він.

Раніше 6 березня речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Москва не отримувала від Єревана жодних запитів про виведення російських прикордонників з аеропорту.

Юридичний статус прикордонників РФ у "Зварноц", які перебувають там понад три десятиліття, не є до кінця визначеним. Москва посилається на угоду з Єреваном від 1992 року, але там про розташування росіян саме в цьому аеропорту не згадується.

Останній крок Єревана слідує за охолодженням відносин із Москвою після повномасштабного російського вторгнення в Україну та відмовою РФ допомогти Вірменії у її війні проти Азербайджану.

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян неодноразово повторював, що Вірменія не є союзником РФ у її війні проти України. Нещодавно він заявив, що Єреван "заморожує" членство в ОДКБ – військовому союзі під фактичним проводом Москви.

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