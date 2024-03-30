Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати

Британська розвідка стверджує, що РФ в останні тижні досягла незначного прогресу на фронті, але зберігає кількісну перевагу і здатна поглинати втрати.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 30 березня.

В огляді сказано, що російські сили продовжують поступово просуватися на захід від Авдіївки.

"Наприкінці березня вони майже напевно взяли контроль над двома селами – Тоненьким і Орлівкою – і продовжують наступати на інші в цьому районі. Росія продовжує атаки в кількох інших точках на лінії фронту, але досягла незначного прогресу в останні тижні", – зазначають в Міноборони Британії.

За даними британських аналітиків, Росія зберігає істотну кількісну перевагу в конфлікті, переважаючи Україну в кількості боєприпасів і обладнання.

"Вона залучає до армії близько 30 тисяч осіб щомісяця і з великою ймовірністю зможе поглинати втрати та продовжити атаки, спрямовані на виснажування українських сил", – йдеться в огляді.

Раніше розвідка Великої Британії проаналізувала заяву міністра оборони РФ Сергєя Шойгу про створення Дніпровської флотилії та бригади катерів.

Перед цим розвідка Великої Британії розповіла, що РФ зіткнулася з дилемою щодо новостворених підрозділів: чи залишати їх у місцях дислокації після створення, чи перекидати їх для участі у воєнних діях в Україні.