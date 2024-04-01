Разведка Британии оценила влияние санкций на поставки ресурсов оборонной отрасли РФ

Разведка Великобритании рассказала, как санкции нарушают поставки ключевых компонентов для российской оборонной промышленности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского Минобороны.

В ведомстве отметили, что изоляция РФ ограничивает количество стран, с которыми она может вести прямую торговлю, что увеличивает время и стоимость для товаров, которые ранее она могла покупать свободно.

Исследование Института экономики стран с переходной экономикой Банка Финляндии свидетельствует, что третьи страны взимают ценовые надбавки в размере более 60% за экспорт определенных санкционных товаров, поставляемых в Россию, говорится в обзоре.

"Хотя РФ увеличила производство боеприпасов... влияние санкций, скорее всего, больше всего сказалось на все более совершенных и сложных российских системах, производство и разработка которых почти наверняка имеет повышенную зависимость от иностранных компонентов и технологий", – отмечают аналитики.

По словам разведки, санкции, вероятно, продолжают нарушать как спрос, так и предложение российских вооружений, а также существенно усложняют механизмы платежей в Россию.

"Это почти наверняка способствовало значительному сокращению российского экспорта вооружений и увеличению задержек в поставках, в частности некоторым из важнейших оставшихся клиентов", – говорится в обзоре.

Минобороны Британии ссылается на данные Стокгольмского института исследований проблем мира, по которым доля РФ в мировом рынке вооружений сократилась до 11% в период с 2019 по 2023 год по сравнению с 21% в период с 2013 по 2018 годы.

Ранее разведка Великобритании рассказала, что Россия пытается защитить свои объекты в порту Новороссийска от атак со стороны Украины.

Перед этим она сообщила, что РФ в последние недели достигла незначительного прогресса на фронте, но сохраняет количественное преимущество.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка анализировала удары Военно-воздушных сил Украины по Севастополю 24 марта 2024 года, одной из целей которых был центр связи Черноморского флота РФ.