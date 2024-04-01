ЗМІ: Посадовці США та Ізраїлю віртуально поговорять про операцію в Рафаху

Американські та ізраїльські високопосадовці запланували віртуальну зустріч на понеділок, щоб обговорити альтернативні пропозиції адміністрації Джо Байдена щодо наземної операції армії Ізраїлю в місті Рафах.

Про це розповів агентству Reuters неназваний американський посадовець, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, американську команду на переговорах очолить радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Нещодавно прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скасував візит ізраїльської делегації до Вашингтона після того, як США утримались при голосуванні за резолюцію Радбезу ООН щодо припинення вогню в Газі.

Два дні по тому Ізраїль попросив Білий дім перенести зустріч на високому рівні, щоб послабити напруженість між двома країнами, розповіли співрозмовники агентства.

США стурбовані поглибленням гуманітарної кризи в Газі і хочуть, щоб Ізраїль розглянув альтернативи наземній операції в Рафаху, куди перебралось близько мільйона палестинців.

Минулого тижня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявляв, що Штати хочуть отримати більше інформації про плани Ізраїлю щодо наземної операції.

В американському Держдепі вважають, що проведення повномасштабної військової операції в місті Рафах призведе до ще більшої ізоляції Ізраїлю.