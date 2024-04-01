СМИ: Чиновники США и Израиля виртуально поговорят об операции в Рафахе

Американские и израильские чиновники запланировали виртуальную встречу на понедельник, чтобы обсудить альтернативные предложения администрации Джо Байдена по наземной операции армии Израиля в городе Рафах.

Об этом рассказал агентству Reuters неназванный американский чиновник, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника агентства, американскую команду на переговорах возглавит советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит израильской делегации в Вашингтон после того, как США воздержались при голосовании за резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе.

Два дня спустя Израиль попросил Белый дом перенести встречу на высоком уровне, чтобы ослабить напряженность между двумя странами, рассказали собеседники агентства.

США обеспокоены углублением гуманитарного кризиса в Газе и хотят, чтобы Израиль рассмотрел альтернативы наземной операции в Рафахе, куда перебралось около миллиона палестинцев.

На прошлой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что Штаты хотят получить больше информации о планах Израиля по наземной операции.

В американском Госдепе считают, что проведение полномасштабной военной операции в городе Рафах приведет к еще большей изоляции Израиля.