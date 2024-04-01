Эстония расторгла договор с РФ о правовой помощи

Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Об этом сообщает Postimees со ссылкой на пресс-службу президента Эстонии Алара Кариса, пишет "Европейская правда".

Канцелярия Кариса напомнила, что парламент страны Рийгикогу 20 марта принял инициированный правительством проект закона, призванный денонсировать подписанный в 1993 году в Москве договор о правовой помощи между Эстонией и Россией.

Поводом к такому решению стала развязанная Россией полномасштабная война против Украины, которая продолжается до сих пор.

Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией вступил в силу 19 марта 1995 года. Для денонсации договора следует уведомить об этом другую сторону не менее чем за шесть месяцев до окончания пятилетнего периода действия.

С денонсацией договора о взаимной правовой помощи Россия станет третьей страной, с которой у Эстонии не будет особого режима урегулирования правовых вопросов, а в гражданских делах будут применяться нормы международного частного права.

Прекращение действия договора о правовой помощи не препятствует дальнейшему сотрудничеству между Эстонией и Россией и в уголовных делах, поскольку по-прежнему можно будет опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками.

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы сообщить об объявлении сотрудника посольства РФ с дипломатическим статусом персоной нон грата.

В феврале РФ объявила в розыск премьера Эстонии Каю Каллас за "разрушение памятников советским воинам".

Также Россия объявила в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.