Зеленський заявив, що йому не потрібні "примітивні" ідеї від Трампа щодо припинення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не потрібні "примітивні" ідеї від майбутнього кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо припинення загарбницької війни, яку веде РФ.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Politico.

Глава держави зазначив, що готовий вислухати пропозиції Трампа щодо припинення війни, але, за його словами, "якщо вони полягають у тому, що ми просто віддаємо наші території, то вони дуже примітивні".

"Мені потрібні дуже сильні аргументи. Мені не потрібна фантастична ідея. Мені потрібна реальна ідея, тому що на кону життя людей", – додав Зеленський.

Водночас президент України з повагою відгукнувся про Трампа як про лідера, з яким він прагне побудувати конструктивне партнерство, зауважує Politico.

"Ми передавали меседжі та контекст через відповідних людей. Ми говорили, що хотіли б, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, побачив усе на власні очі та зробив власні висновки. У будь-якому випадку, я готовий з ним зустрітися та обговорити це питання", – вказав Зеленський.

Глава держави також заявив, що Трамп висловив свою зацікавленість у прийнятті запрошення, але не призначив дату.

Раніше майбутній кандидат в президенти США від республіканців часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити.

Видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що Трамп нібито прагне підштовхнути Україну до поступок РФ і передачі під її контроль українських територій – зокрема, Криму та Донбасу.

Втім, радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер назвав фейковою новиною повідомлення The Washington Post, у якому видання розкрило нібито деталі "мирного плану" Трампа щодо України.