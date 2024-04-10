У Трампа прокоментували зустріч з Кемероном, де обговорювали допомогу Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час вечері в понеділок у будинку майбутнього кандидата в президенти США Дональда Трампа обговорив війну в Україні та "необхідність виконання країнами НАТО своїх зобов'язань щодо витрат на оборону".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на передвиборчу кампанію кандидата в президенти США.

За вечерею в резиденції Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді вони обговорили "майбутні вибори в США та Великій Британії, політичні питання, пов'язані з Brexit, необхідність виконання країнами НАТО своїх зобов'язань щодо витрат на оборону та припинення вбивств в Україні", йдеться в заяві передвиборчої кампанії Трампа.

Речник британського посольства у США повідомив, що Кемерон не зустрівся зі спікером Палати представників від республіканців Майком Джонсоном, який не ставить на голосування ухвалений Сенатом проєкт з допомогою Україні на 60 млрд доларів, через "проблеми з графіком".

Коментуючи зустріч із Трампом, сам Кемерон зазначив, що йшлося про геополітичні питання – ситуацію на Близькому Сході та в Україні, але в деталі вдаватися відмовився.

Раніше глава МЗС Великої Британії закликав своїх європейських колег також чинити тиск на спікера Палати представників.

Нагадаємо, голова комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер висловив упевненість, що допомога Україні матиме "переважну підтримку" після повернення Конгресу до роботи 9 квітня, підкресливши обіцянку спікера Майка Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.

Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Сенат США ще взимку ухвалив компромісний законопроєкт, де допомогу для України об’єднали з низкою інших рішень у сфері нацбезпеки, у тому числі заходами з протидії нелегальній міграції на кордоні з Мексикою. Проте Джонсон дав зрозуміти, що не буде виносити цей проєкт на голосування у Палаті представників, натомість там готуватимуть власний.