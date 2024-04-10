Зеленский заявил, что ему не нужны "примитивные" идеи от Трампа по прекращению войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не нужны "примитивные" идеи от будущего кандидата в президенты США Дональда Трампа о прекращении захватнической войны, которую ведет РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.

Глава государства отметил, что готов выслушать предложения Трампа по прекращению войны, но, по его словам, "если они заключаются в том, что мы просто отдаем наши территории, то они очень примитивны".

"Мне нужны очень сильные аргументы. Мне не нужна фантастическая идея. Мне нужна реальная идея, потому что на кону жизни людей", – добавил Зеленский.

В то же время президент Украины с уважением отозвался о Трампе как о лидере, с которым он стремится построить конструктивное партнерство, отмечает Politico.

"Мы передавали месседжи и контекст через соответствующих людей. Мы говорили, что хотели бы, чтобы Дональд Трамп приехал в Украину, увидел все собственными глазами и сделал собственные выводы. В любом случае, я готов с ним встретиться и обсудить этот вопрос", – указал Зеленский.

Глава государства также заявил, что Трамп выразил свою заинтересованность в принятии приглашения, но не назначил дату.

Ранее будущий кандидат в президенты США от республиканцев часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если его изберут. Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп якобы стремится подтолкнуть Украину к уступкам РФ и передаче под ее контроль украинских территорий – в частности, Крыма и Донбасса.

Впрочем, советник избирательной кампании Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал фейковой новостью сообщение The Washington Post, в котором издание раскрыло якобы детали "мирного плана" Трампа по Украине.