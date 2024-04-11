Голова МЗС Німеччини застерегла Іран від можливого удару по Ізраїлю

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила стурбованість повідомленнями про підготовку Іраном удару по Ізраїлю у відповідь на обстріл свого консульства в Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Бербок цитує Spiegel.

Під час зустрічі з чилійським колегою Альберто ван Клавереном у Берліні 11 квітня головна дипломатка ФРН в контексті ситуації на Близькому Сході заявила, що "зараз ніхто не повинен підкидати хмиз у багаття".

"Усі сторони в регіоні повинні діяти відповідально і проявляти стриманість", – наголосила вона.

Бербок також підтвердила, що провела телефонну розмову з головним дипломатом Ірану Хосейном Амірабдоллахіаном, але відмовилась розкривати її подробиці.

"У ці дні всі дипломатичні телефонні лінії є гарячими, щоб запобігти регіональній ескалації на Близькому Сході", – підкреслила міністерка закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок повітряного удару по будівлі іранського консульства у Дамаску загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції, серед яких двоє генералів.

Тегеран покладає відповідальність на Ізраїль. США наголосили, що не причетні до цього.

У відповідь найвищий лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що "Ізраїль має бути покараний і буде". За даними ЗМІ, у США вважають, що удар Ірану по Ізраїлю може відбутися найближчими днями.