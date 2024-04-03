Білий дім: США не причетні до удару по консульству Ірану в Сирії

В адміністрації президента США заявили, що Сполучені Штати не причетні до авіаудару по посольству Ірану в столиці Сирії Дамаску, внаслідок якого загинули два іранських генерали та п'ять військових радників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі назвав "нісенітницею" звинувачення Ірану щодо відповідальності США за авіаудар та попередив, що Вашингтон відповість на будь-які атаки у відповідь.

"Дозвольте мені внести ясність. Ми не причетні до удару по Дамаску. Ми жодним чином не були залучені до цього", – зазначив він.

Кірбі наголосив, що США завжди дуже серйозно ставляться до захисту своїх військ та об'єктів в Іраку та Сирії, а також пообіцяв, що Сполучені Штати зроблять все необхідне для захисту цих військ.

Ізраїль, якого Іран звинуватив в цій атаці, не взяв на себе відповідальність за авіаудар.

Сирійські та іранські медіа 1 квітня повідомили, що ізраїльський авіаудар у понеділок зруйнував консульство Ірану в Дамаску, внаслідок чого загинуло кілька людей, в тому числі командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану в Сирії та Лівані.

За даними AFP, удар влучив у прибудову до посольства Ірану в столиці Сирії, внаслідок чого загинули шестеро людей.

Раніше у Пентагоні спростували заяви сирійських та іранських державних ЗМІ про те, що США нібито завдали авіаударів по регіонах на сході Сирії.

У лютому сили протиповітряної оборони коаліційних військ на чолі з США, що базуються на сході Сирії, відбили шість атак безпілотників на їхню базу на нафтовому родовищі Коноко.

Перед цим США знищили або пошкодили 84 з 85 цілей в Сирії та Іраку під час серії авіаударів, яких вони завдали у відповідь на загибель американських військових на базі в Йорданії.