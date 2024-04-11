Глава МИД Германии предостерегла Иран от возможного удара по Израилю

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность сообщениями о подготовке Ираном удара по Израилю в ответ на обстрел своего консульства в Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", слова Бербок цитирует Spiegel.

Во время встречи с чилийским коллегой Альберто ван Клавереном в Берлине 11 апреля главный дипломат ФРГ в контексте ситуации на Ближнем Востоке заявила, что "сейчас никто не должен подбрасывать хворост в костер".

"Все стороны в регионе должны действовать ответственно и проявлять сдержанность", – подчеркнула она.

Бербок также подтвердила, что провела телефонный разговор с главным дипломатом Ирана Хосейном Амирабдоллахианом, но отказалась раскрывать его подробности.

"В эти дни все дипломатические телефонные линии являются горячими, чтобы предотвратить региональную эскалацию на Ближнем Востоке", – подчеркнула министр иностранных дел Германии.

Напомним, 1 апреля в результате воздушного удара по зданию иранского консульства в Дамаске погибли семь военных Корпуса стражей Исламской Революции, среди которых двое генералов.

Тегеран возлагает ответственность на Израиль. США подчеркнули, что не причастны к этому.

В ответ высший лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "Израиль должен быть наказан и будет наказан". По данным СМИ, в США считают, что удар Ирана по Израилю может состояться в ближайшие дни.