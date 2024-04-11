Lufthansa призупиняє рейси до Ірану через велику загрозу ескалації

Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила, що призупиняє рейси до столиці Ірану Тегерана з огляду на високий ризик загострення на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У середу Lufthansa повідомила про призупинення рейсів до Тегерану принаймні на 10-11 квітня з огляду на значний ризик ескалації у регіоні після того, як по іранському консульству у Дамаску завдали ударів, внаслідок яких загинули іранські військові включно з кількома генералами. Тегеран звинуватив у цьому Ізраїль та США.

Найвищий лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що "Ізраїль має бути покараний і буде".

"Ми постійно моніторимо ситуацію на Близькому Сході і тримаємо тісний зв’язок з органами влади. Безпека наших клієнтів та членів екіпажу – наш найвищий пріоритет", – прокоментував речник.

Lufthansa та її дочірня компанія Austrian Airlines – єдині західні авіалінії, які виконують міжнародні рейси до Тегерану. Більшість рейсів здійснюються компаніями з Туреччини та Близького Сходу.

За даними ЗМІ, у США вважають, що удар Ірану по Ізраїлю може відбутися найближчими днями.

Як відомо, у січні 2020 року Корпус вартових Ісламської революції збив над Тегераном рейс МАУ одразу після його вильоту з аеропорту. Україні та іншим державам, чиї громадяни загинули на борту літака, не вдалося добитися від Ірану визнання повної відповідальності за трагедію, у зв'язку з чим вони подали серію міжнародних позовів.