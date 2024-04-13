CNN: США бачать переміщення Іраном військової техніки для можливого удару по Ізраїлю

Сполучені Штати зафіксували переміщення Іраном військової техніки, зокрема безпілотників та крилатих ракет, що свідчить про те, що Тегеран, можливо, готується атакувати Ізраїль з власної території.

Як пише "Європейська правда", про це CNN повідомили два джерела, що знайомі з даними розвідки США.

Один із співрозмовників телеканалу сказав, що Сполучені Штати зафіксували, як Іран готував до запуску до 100 крилатих ракет.

CNN вказує, що неясно, чи готується Іран завдати удару зі своєї території в межах первинної атаки, чи Тегеран робить це, щоб спробувати стримати Ізраїль або США від можливого контрудару по своїй території.

За словами одного з джерел, Іран хоче, щоб його удар по Ізраїлю був "значним".

Водночас Тегеран також хоче уникнути втягування у пряму війну з Ізраїлем та США, зазначає CNN, і саме тому американська розвідка вважає, що Іран може використати свої маріонеткові сили для здійснення першого удару.

Як відомо, США та Ізраїль готуються до удару Ірану по ізраїльській території в найближчі дні – він має стати відповіддю на удар по генеральному консульству Тегерана в Дамаску, в результаті якого загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції.

Байден закликав Іран утриматися від атаки, в той час як Іран, за даними ЗМІ, закликав США не втручатися, щоб нападу не зазнали і їхні сили у регіоні.

Увечері 12 квітня Ізраїль повідомив, що з території Лівану було зафіксовано щонайменше 40 пусків ракет, відповідальність за які взяло на себе проіранське угруповання "Хезболла".