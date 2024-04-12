Байден застеріг Іран від удару по Ізраїлю

Президент США Джо Байден застеріг Іран від ударів по Ізраїлю у відповідь на обстріл свого консульства в Сирії, який очікується в найближчі дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

За словами Байдена, він очікує, що іранський удар по Ізраїлю "рано чи пізно" відбудеться.

На питання, що він хотів би сказати Тегерану в цей момент, американський президент сказав: "Не робіть цього".

"Ми віддані захисту Ізраїлю. Ми будемо підтримувати Ізраїль. Ми допоможемо захистити Ізраїль, і Іран не досягне успіху", – запевнив він.

США та Ізраїль готуються до удару Ірану по ізраїльській території в найближчі дні – він має стати відповіддю на удар по генеральному консульству Тегерана в Дамаску, в результаті якого загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції,

Американські посадовці вважають, що Іран уже 12 квітня може випустити по Ізраїлю "понад 100 безпілотників і десятки ракет", націлених на військові об'єкти.

Після цього Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з території Лівану було зафіксовано щонайменше 40 пусків ракет, відповідальність за які взяло на себе проіранське угруповання "Хезболла".